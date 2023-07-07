Video Haber Mahmut Övür | Kılıçdaroğlu CHP'yi neden bırakmıyor?
Mahmut Övür | Kılıçdaroğlu CHP'yi neden bırakmıyor?

Mahmut Övür | Kılıçdaroğlu CHP'yi neden bırakmıyor?

07.07.2023 | 17:08

Mahmut Övür'ün 07.07.2023 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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