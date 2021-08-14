Mahmut Övür | Muhafazakârdan ‘devrimci’ mi olur?
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Mahmut Övür | Muhafazakârdan ‘devrimci’ mi olur? 14.08.2021 | 16:37
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Hasan Basri Yalçın | Kongre üyelerinin Türkiye hezeyanı 14.08.2021 | 14:55
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Filenin Sultanları TOKYO 2020 Olimpiyat Oyunları'nı değerlendirdi 14.08.2021 | 11:30
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Çaykur Rizespor maçı sonrası Sergen Yalçın'dan Batshuayi müjdesi! | Video 14.08.2021 | 00:28
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Bakan Koca paylaştı: Sel felaketinde can kaybı artıyor! | Video 13.08.2021 | 21:27
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Son dakika: AFAD'dan 5 il için sel ve su taşkını uyarısı | Video 13.08.2021 | 20:21
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Son dakika haberleri: Sel felaketinde can kaybı 31'e yükseldi | Video 13.08.2021 | 18:20
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İş makineleri AFAD için Ezine Çayı’nın akış yönünü değiştiriyor | Video 13.08.2021 | 17:40
Mahmut Övür'ün 14.08.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...