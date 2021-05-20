Video Haber Mahmut Övür | Soylu’ya saldırı ve yalnızlaştırma siyaseti

Mahmut Övür | Soylu’ya saldırı ve yalnızlaştırma siyaseti

Mahmut Övür | Soylu’ya saldırı ve yalnızlaştırma siyaseti
20.05.2021 | 12:05

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Mahmut Övür'ün 20.05.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...,

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