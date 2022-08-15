Video Haber Mehmet Barlas | ABD derin devleti şimdi ülkesinin başına bela oldu
Mehmet Barlas | ABD derin devleti şimdi ülkesinin başına bela oldu

Mehmet Barlas | ABD derin devleti şimdi ülkesinin başına bela oldu

15.08.2022 | 14:58

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Mehmet Barlas'ın 15.08.2022 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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