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OTOMATİK OYNAT
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Başkan Erdoğan'dan teşkilatlara 2023 mesajı | Video 15.08.2022 | 15:04
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Melih Altınok | Üstün Dökmen gibi birinden psikolog olur mu? 15.08.2022 | 15:04
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Mehmet Barlas | ABD derin devleti şimdi ülkesinin başına bela oldu 15.08.2022 | 14:58
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İBB, yağan yağmurun altında çim suladı | Video 15.08.2022 | 12:08
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Meksika’daki organize suç örgütüne büyük darbe: 164 kişi tutuklandı | Video 15.08.2022 | 00:04
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İsrail’den Suriye’ye hava saldırısı: 3 ölü, 3 yaralı | Video 15.08.2022 | 00:04
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Devriye atan yangın söndürme helikopterine lazer tuttular | Video 14.08.2022 | 22:33
01:41
Ekvador’da patlama: 5 ölü, 16 yaralı | Video 14.08.2022 | 22:05
01:57
Ani bastıran dolu ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi | Video 14.08.2022 | 21:17
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Arnavutluk’ta Türk bayrağına çirkin saldırı | Video 14.08.2022 | 21:04
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İzmir Büyükşehir Belediyesi yarım asırlık ağacı hiç acımadan kesti | Video 14.08.2022 | 17:05
02:55
Melih Altınok | Tarkan halk plajına gelmese, vatandaş denize giremeyecek 14.08.2022 | 16:34
01:42
Mehmet Barlas | Selman Rüşdi’ye saldırı 14.08.2022 | 16:34
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Haşmet Babaoğlu | Islanmak ihtiyacı içindeyim 14.08.2022 | 16:34
Mehmet Barlas'ın 15.08.2022 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...