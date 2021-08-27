Video Haber Mehmet Barlas | Anadolu, Malazgirt ile Türk toprağı oldu

Mehmet Barlas | Anadolu, Malazgirt ile Türk toprağı oldu

Mehmet Barlas | Anadolu, Malazgirt ile Türk toprağı oldu
27.08.2021 | 14:58

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Mehmet Barlas'ın 27.08.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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