Mehmet Barlas | Cumhurbaşkanı, Kılıçdaroğlu’nu ve Akşener’i neden dış gezilere götürmüyor?
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Mehmet Barlas'ın 16.06.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...