Video Haber Mehmet Barlas | Muhalefetin akıl hocası FETÖ ve PKK
Mehmet Barlas | Muhalefetin akıl hocası FETÖ ve PKK

Mehmet Barlas | Muhalefetin akıl hocası FETÖ ve PKK

12.12.2022 | 13:45

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Mehmet Barlas | Muhalefetin akıl hocası FETÖ ve PKK 03:04
Mehmet Barlas | Muhalefetin akıl hocası FETÖ ve PKK 12.12.2022 | 13:45
Son Dakika: Başkan Erdoğan’dan Türkiye İnovasyon Haftası İnovalig Şampiyonları Ödül Töreni’nde önemli açıklamalar | Video 20:22
Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan Türkiye İnovasyon Haftası İnovalig Şampiyonları Ödül Töreni'nde önemli açıklamalar | Video 12.12.2022 | 12:23
Ekrem İmamoğlu’na şok tepki: Toplumsal sempatisini kaybetti | Video 01:01
Ekrem İmamoğlu'na şok tepki: "Toplumsal sempatisini kaybetti" | Video 12.12.2022 | 11:05
SON DAKİKA: MSB görüntüleri paylaştı! 4 PKK’lı terörist böyle teslim oldu | Video 01:45
SON DAKİKA: MSB görüntüleri paylaştı! 4 PKK'lı terörist böyle teslim oldu | Video 12.12.2022 | 10:09
EYT yaş sınırı, şartı ne olacak? Tüm gözler bugün Kabine Toplantısı’nda | Video 03:24
EYT yaş sınırı, şartı ne olacak? Tüm gözler bugün Kabine Toplantısı'nda | Video 12.12.2022 | 09:33
Asgari ücret ve EYT’de gözler Beştepe’de! Kabine’nin gündeminde ekonomi var | Video 01:32
Asgari ücret ve EYT'de gözler Beştepe'de! Kabine'nin gündeminde ekonomi var | Video 12.12.2022 | 09:34
Çanakkale Köprüsü’ne yeni figürler! Bakan Karaismailoğlu’ndan önemli açıklamalar | Video 02:31
Çanakkale Köprüsü'ne yeni figürler! Bakan Karaismailoğlu'ndan önemli açıklamalar | Video 12.12.2022 | 09:22
Mustafa Şentop tek tek açıkladı! Hangi Meclis Başkanı kaç kanun teklifi vermiş? | Video 02:42
Mustafa Şentop tek tek açıkladı! Hangi Meclis Başkanı kaç kanun teklifi vermiş? | Video 11.12.2022 | 23:05
Kim Milyoner Olmak İster?’de nefesler tutuldu büyük gün geldi! ‘Kim Milyoner Olmak İster?’de 1 milyonluk soru heyecanı! | Video 08:16
Kim Milyoner Olmak İster?’de nefesler tutuldu büyük gün geldi! ‘Kim Milyoner Olmak İster?’de 1 milyonluk soru heyecanı! | Video 11.12.2022 | 22:50
SON DAKİKA | Samsun’da gençlik buluşması! Başkan Erdoğan’dan başörtüsü düzenlemesi için referandum çağrısı | Video 05:52
SON DAKİKA | Samsun'da gençlik buluşması! Başkan Erdoğan'dan başörtüsü düzenlemesi için referandum çağrısı | Video 11.12.2022 | 21:49
SON DAKİKA | Samsun’da gençlik buluşması! Başkan Erdoğan’dan başörtüsü düzenlemesi için referandum çağrısı | Video 01:18:50
SON DAKİKA | Samsun'da gençlik buluşması! Başkan Erdoğan'dan başörtüsü düzenlemesi için referandum çağrısı | Video 11.12.2022 | 21:48
Tekirdağ’da fuhuş çetesine baskın! | Video 00:23
Tekirdağ'da fuhuş çetesine baskın! | Video 11.12.2022 | 20:31
Amatör’de olaylı maç! Maç bitti, yumruklar konuştu | Video 01:10
Amatör'de olaylı maç! Maç bitti, yumruklar konuştu | Video 11.12.2022 | 18:21
Başkan Erdoğan’dan Putin’e ’harekat’ mesajı | Video 02:31
Başkan Erdoğan'dan Putin'e 'harekat' mesajı | Video 11.12.2022 | 14:18
Bakan Varank Meclis’e TOGG ile geldi! İşte tarihi anlar | Video 12:01
Bakan Varank Meclis'e TOGG ile geldi! İşte tarihi anlar | Video 11.12.2022 | 10:42
Bütçe görüşmelerinde gerginlik | VİDEO 02:41
Bütçe görüşmelerinde gerginlik | VİDEO 11.12.2022 | 00:53
İçişleri Bakanı Soylu’dan HDP ve CHP’ye sert sözler! Tarihin en kirli işbirliği içerisindesiniz... 00:55
İçişleri Bakanı Soylu'dan HDP ve CHP'ye sert sözler! Tarihin en kirli işbirliği içerisindesiniz... 11.12.2022 | 00:43
Başkan Erdoğan ’Isabelle’ yorumuyla fenomen olan Fevzi’yi dinledi 00:18
Başkan Erdoğan 'Isabelle' yorumuyla fenomen olan Fevzi'yi dinledi 10.12.2022 | 22:14
Mehmet Barlas | Türkiye-ABD ilişkileri kritik sınavdan geçiyor 02:22
Mehmet Barlas | Türkiye-ABD ilişkileri kritik sınavdan geçiyor 10.12.2022 | 17:14
Melih Altınok | Kemal Bey 6.0 02:10
Melih Altınok | Kemal Bey 6.0 10.12.2022 | 17:11

Mehmet Barlas'ın 12.12.2022 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA