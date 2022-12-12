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OTOMATİK OYNAT
03:04
Mehmet Barlas | Muhalefetin akıl hocası FETÖ ve PKK 12.12.2022 | 13:45
20:22
01:01
Ekrem İmamoğlu'na şok tepki: "Toplumsal sempatisini kaybetti" | Video 12.12.2022 | 11:05
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Tekirdağ'da fuhuş çetesine baskın! | Video 11.12.2022 | 20:31
01:10
Amatör'de olaylı maç! Maç bitti, yumruklar konuştu | Video 11.12.2022 | 18:21
02:31
Başkan Erdoğan'dan Putin'e 'harekat' mesajı | Video 11.12.2022 | 14:18
12:01
Bakan Varank Meclis'e TOGG ile geldi! İşte tarihi anlar | Video 11.12.2022 | 10:42
02:41
Bütçe görüşmelerinde gerginlik | VİDEO 11.12.2022 | 00:53
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Başkan Erdoğan 'Isabelle' yorumuyla fenomen olan Fevzi'yi dinledi 10.12.2022 | 22:14
02:22
Mehmet Barlas | Türkiye-ABD ilişkileri kritik sınavdan geçiyor 10.12.2022 | 17:14
02:10
Melih Altınok | Kemal Bey 6.0 10.12.2022 | 17:11
Mehmet Barlas'ın 12.12.2022 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...