Millet İttifakı ile ilgili flaş iddia: "Abdullah Gül için görevlendirildi" | Video

Gazeteci Metin Özkan A Haber'e yaptığı son dakika açıklamasında CHP'nin lokomotif olduğu Millet İttifakı'nda yeniden bir Abdullah Gül adaylığı çabasına girildiği ve bunun için Halk TV'den bir ismin görevlendirildiğini duyurdu. İşte siyaset kulislerini hareketlendirecek son dakika haberi ve gündeme ilişkin açıklamalar.