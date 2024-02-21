Milli Muharip Uçak 'KAAN' ilk uçuşunu gerçekleştirdi! | Video
Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen milli muharip uçağı KAAN, Ankara semalarında ilk uçuşunu yaptı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
06:24
Milli Muharip Uçak 'KAAN' ilk uçuşunu gerçekleştirdi! | Video 21.02.2024 | 09:33
00:45
00:35
02:28
Putin: “Uzaya nükleer silah konuşlandırılmasına karşıyız” 20.02.2024 | 22:59
00:50
Gazze’de can kaybı 29 bin 195’e yükseldi 20.02.2024 | 22:59
02:05
Fatih’te kimliği belirsiz kişiler etrafa ateş açtı 20.02.2024 | 22:13
00:56
İsrail güçleri Gazze’de gazetecilerin üzerine ateş açtı 20.02.2024 | 22:13
01:39
Batık geminin makine dairesinin girişi su altından görüntülendi 20.02.2024 | 22:13
09:34
Polonyalı çiftçiler Ukrayna sınırını kapatıp, mısırı demir yoluna döktü 20.02.2024 | 21:19
00:56
Otomobil trambüse çarptı: 1 ölü, 2 yaralı 20.02.2024 | 21:21
21:40
02:10
Camide çocuklara bıçak çeken yaşlı adam adli kontrolle serbest kaldı 20.02.2024 | 18:48
01:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile görüştü 20.02.2024 | 18:09
16:07
02:53
10:56
41:56
03:13
00:54
Terör propagandası yapan 2 şüpheli DEM Parti binasında yakalandı | Video 20.02.2024 | 10:17
08:07
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı A Haber'de | Video 20.02.2024 | 09:02