Video Haber MİT, PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Metin Dinç'i, etkisiz hale getirdi | Video
MİT, PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Metin Dinç'i, etkisiz hale getirdi | Video

MİT, PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Metin Dinç'i, etkisiz hale getirdi | Video

05.09.2024 | 10:58

MİT, PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Metin Dinç'i, etkisiz hale getirdi...

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