Muharrem İnce'ye kaset kumpası soruşturmasında eski CHP’li tutuklandı | Video
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’ye ait olduğu iddia edilen görüntülere ilişkin yürütülen soruşturmada çerçevesinde CHP Şişli Gençlik Kolları Teşkilatı'nın eski bir görevlisi tutuklandı.
CHP'Lİ İSİM TUTUKLANDI
Sulh Ceza Hakimliği 12 şüphelinin daha adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verirken, şüphelilerden CHP Şişli Gençlik Kolları Teşkilatı eski görevlisi Ozan Özgür D. tutuklandı. CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesinde görevli mimar Veli K.'ya ise ev hapsi verildi.
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