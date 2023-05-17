Muharrem İnce'ye kaset kumpası soruşturmasında eski CHP’li tutuklandı | Video 17.05.2023 | 12:31 Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’ye ait olduğu iddia edilen görüntülere ilişkin yürütülen soruşturmada çerçevesinde CHP Şişli Gençlik Kolları Teşkilatı'nın eski bir görevlisi tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Sosyal medyada yayılan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye ait olduğu iddia edilen görüntülerle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'tehdit', 'şantaj', 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma', 'özel bayatın gizliliğini ihlal' ve 'belgede sahtecilik' suçlarından resen soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma çerçevesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 14'ü yakalanmıştı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye getirildi. Şüphelilerin soruşturma savcısına ifade vermesi sonrası M.A.C., savcılık sorgusu sonrası serbest bırakıldı. 13 şüpheli ise sulh ceza hakimliğine sevk edildi.Sulh Ceza Hakimliği 12 şüphelinin daha adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verirken, şüphelilerden CHP Şişli Gençlik Kolları Teşkilatı eski görevlisi Ozan Özgür D. tutuklandı. CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesinde görevli mimar Veli K.'ya ise ev hapsi verildi.