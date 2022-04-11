Nihat Hatipoğlu | Arkadaşımı cehennemde gördüm

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OTOMATİK OYNAT
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00:20
57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başladı | Video 10.04.2022 | 13:28
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İşte şanlı Türk Polisi... Suç ve suçlulara gözdağı verdiler... | Video 10.04.2022 | 13:28
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Trafikte maganda dehşeti! Anne ve bebeğine rağmen camı kırdı | Video 10.04.2022 | 01:21
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'Neden alkol alıyorsun?' tartışması kavgaya dönüştü: 3 gözaltı | Video 10.04.2022 | 00:23
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İstanbul Avcılar’da servis bekleyen çocuğa köpekler saldırdı | Video 09.04.2022 | 19:27
Nihat Hatipoğlu'nun 11.04.2022 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...