Nihat Hatipoğlu | Fakiri hor görme zengine düşman olma
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Nihat Hatipoğlu'nun 26.04.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...