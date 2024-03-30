Video Haber Nusaybin İpekyolu'nda kaza: Angus yüklü TIR devrildi
Nusaybin İpekyolu'nda kaza: Angus yüklü TIR devrildi

Nusaybin İpekyolu'nda kaza: Angus yüklü TIR devrildi

30.03.2024 | 22:21

Mardin’in Nusaybin ilçesi uluslararası İpekyolu üzerinde Erbil'e giden Angus ineği yüklü tırın devrilmesi sonucu tırdaki anguslar yola devrilerek yolda giden anguslar görüntülendi.

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