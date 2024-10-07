Oğuz Murat Aci'nin ölümüyle sonuçlanan kazanın 112 kayıtları ortaya çıktı, "Hayatım bitti"
İstanbul Eyüpsultan’daki trafik kazasında Oğuz Murat Aci'nin ölümüne yol açan ve kazadan hemen sonra annesi Eylem Tok ile ABD'ye kaçan Timur Cihantimur'un kaza sonrası ses kaydı ortaya çıktı.
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