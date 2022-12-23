Video Haber Okan Müderrisoğlu | Sağlık Bakanı Koca yeni uygulamaları SABAH'a anlattı: Randevu alıp gitmeyen 15 gün bekleyecek
Okan Müderrisoğlu | Sağlık Bakanı Koca yeni uygulamaları SABAH'a anlattı: Randevu alıp gitmeyen 15 gün bekleyecek

Okan Müderrisoğlu | Sağlık Bakanı Koca yeni uygulamaları SABAH'a anlattı: Randevu alıp gitmeyen 15 gün bekleyecek

23.12.2022 | 14:16

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Okan Müderrisoğlu'nun 23.12.2022 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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