Video Haber On binler 1 Ocak'ta Gazze için Galata Köprüsü'nde buluşacak | Video
On binler 1 Ocak'ta Gazze için Galata Köprüsü'nde buluşacak | Video

On binler 1 Ocak'ta Gazze için Galata Köprüsü'nde buluşacak | Video

23.12.2024 | 16:36

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan ve TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci yaptıkları basın açıklamasında, 1 Ocak 2025 tarihinde Galata Köprüsü'nde “Dünyayı Uyandırıyoruz”, “Dün Ayasofya, bugün Emevi, yarın Aksa” ve “Bir Güneş Doğuyor” sloganlarıyla düzenlenecek olan yürüyüş için vatandaşlara toplanma çağrısında bulundu.

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