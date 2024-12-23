On binler 1 Ocak'ta Gazze için Galata Köprüsü'nde buluşacak | Video

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan ve TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci yaptıkları basın açıklamasında, 1 Ocak 2025 tarihinde Galata Köprüsü'nde “Dünyayı Uyandırıyoruz”, “Dün Ayasofya, bugün Emevi, yarın Aksa” ve “Bir Güneş Doğuyor” sloganlarıyla düzenlenecek olan yürüyüş için vatandaşlara toplanma çağrısında bulundu.