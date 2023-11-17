Pençe-Kilit’te 13 terörist daha etkisiz hale getirildi | Video 17.11.2023 | 09:59 Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ‘Pençe-Kilit’ operasyonu çerçevesinde Irak’ın kuzeyinde yer alan Hakurk bölgelerinde tespit edilen 13 PKK’lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Operasyonla ilgili MSB'den yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, 'Ara, bul, yok et' parolasıyla demirden yumruğunu teröristlerin üzerine indirmeye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen 13 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek" ifadeleri yer aldı.