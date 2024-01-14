Video Haber PKK kanalında CHP lideri Özgür Özel'e methiyeler | Video
PKK kanalında CHP lideri Özgür Özel'e methiyeler | Video

PKK kanalında CHP lideri Özgür Özel'e methiyeler | Video

14.01.2024 | 12:56

Göreve gelir gelmez Selahattin Demirtaş'a selam söyleyen, her fırsatta HDP (DEM) güzellemeleri yapan Özgür Özel'e PKK televizyonlarında methiyeler düzüldü, "Özgür Özel’in, savaşa karşı ortaya koyduğu tutumu ve ifade tarzını bütün siyasi partilerin göstermesi gerekiyordu" denildi.

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