PKK kanalında CHP lideri Özgür Özel'e methiyeler | Video
Göreve gelir gelmez Selahattin Demirtaş'a selam söyleyen, her fırsatta HDP (DEM) güzellemeleri yapan Özgür Özel'e PKK televizyonlarında methiyeler düzüldü, "Özgür Özel’in, savaşa karşı ortaya koyduğu tutumu ve ifade tarzını bütün siyasi partilerin göstermesi gerekiyordu" denildi.
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