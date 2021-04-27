Salih Tuna | Hepiniz AK Parti’deydiniz
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Salih Tuna'nın 27.04.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...