Video Haber Salih Tuna | Kılıçdaroğlu’nu satan refiki
Salih Tuna | Kılıçdaroğlu’nu satan refiki

Salih Tuna | Kılıçdaroğlu’nu satan refiki

08.12.2021 | 16:36

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Salih Tuna'nın 08.12.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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