Video Haber Son dakika: Afyonkarahisar'da akaryakıt istasyonundaki restoranda yangın çıktı!
Son dakika: Afyonkarahisar'da akaryakıt istasyonundaki restoranda yangın çıktı!

Son dakika: Afyonkarahisar'da akaryakıt istasyonundaki restoranda yangın çıktı!

21.11.2024 | 19:24

Son Dakika: Afyonkarahisar'da bir akaryakıt istasyonunun içerisindeki restoranda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.

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