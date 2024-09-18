SON DAKİKA | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: İsrail savaşı yaymak istiyor
Son dakika haberleri... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Lübnan'da Hizbullah üyelerinin çağrı cihazlarına yönelik düzenlediği siber saldırıya tepki gösterdi. İsrail'in savaşı yaymak istediğini vurgulayan Çelik, "Netanyahu şebekesi bir yere saldırarak bu uluslararası baskıyı üzerinden kaldırmaya kalkıyor." dedi.
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