Video Haber SON DAKİKA | AK Parti Sözücü Ömer Çelik'ten Batı'ya sert tepki: Bu dil terör dilidir | Video
SON DAKİKA | AK Parti Sözücü Ömer Çelik'ten Batı'ya sert tepki: Bu dil terör dilidir | Video

SON DAKİKA | AK Parti Sözücü Ömer Çelik'ten Batı'ya sert tepki: Bu dil terör dilidir | Video

24.11.2022 | 20:27

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SON DAKİKA | AK Parti Sözücü Ömer Çelik’ten Batı’ya sert tepki: Bu dil terör dilidir | Video 47:09
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Son dakika haberi: AK Parti Sözücüsü Ömer Çelik, AK Parti MKYK sonrası yaptığı açıklamada Türkiye'nin düzenlediği terör operasyonlarını eleştiren Batı'ya tepki göstererek "Şimdi tutturmuşlar 'Bu bir savaş politikasıdır' diyorlar. Bu dil terör dilidir. Savaş iki meşru otorite arasında olur." dedi. Pentagon'dan yapılan Pençe-Kılıç Harekatı karşıtı açıklamaya da değinen Çelik, "Siz bu terör örgütlerine bu kadar yakın yerde ne yapıyorsunuz? Üstelik bu terör örgütleri sizin müttefikiniz olan Türkiye'ye saldırırken bunu neden seyrediyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

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