Video Haber Son dakika: Alibeyköy'de trafikte kadına saldırı! Trafik magandası tartıştığı kadın sürücünün aracının camlarını kırdı! | Video

Son dakika: Alibeyköy'de trafikte kadına saldırı! Trafik magandası tartıştığı kadın sürücünün aracının camlarını kırdı! | Video

Son dakika: Alibeyköy'de trafikte kadına saldırı! Trafik magandası tartıştığı kadın sürücünün aracının camlarını kırdı! | Video
14.08.2020 | 09:11

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Son dakika haberi: Alibeyköy'de bir kişinin trafikte sinirlendiği kadına saldırı anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşılırken, saldırganlara tepki yağdı... Olay, akşam saatlerinde Alibeyköy'de yaşandı. Bir kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle trafikte sinirlendiği kadına küfrederek, saldırdı. Saldırgan kadının kullandığı otomobilin ön camını kırdı. Kadın ise olayı cep telefonu ile saniye saniye kaydederek, saldıran kişiye tepki gösterdi. Çevredeki vatandaşların yardımıyla olay daha da büyümeden engellenirken, saldırgan aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

SOSYAL MEDYA KULLANICILARI TEPKİ GÖSTERDİ

Öte yandan, görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından, tepki yağdı. Görüntüler çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı.

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