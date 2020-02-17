Son dakika! Alman Büyükelçi FETÖ'cü Enver Altaylı'yı neden 9 defa ziyaret etti? | Video
Son dakika haberi: Alman Büyükelçi'nin FETÖ'cü eski MİT Mensubu Enver Altaylı'yı 9 kez ziyaret ettiği ortaya çıktı!
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