Video Haber Son dakika! Alman Büyükelçi FETÖ'cü Enver Altaylı'yı neden 9 defa ziyaret etti? | Video

Son dakika! Alman Büyükelçi FETÖ'cü Enver Altaylı'yı neden 9 defa ziyaret etti? | Video

Son dakika! Alman Büyükelçi FETÖ'cü Enver Altaylı'yı neden 9 defa ziyaret etti? | Video
17.02.2020 | 13:17

Son dakika haberi: Alman Büyükelçi'nin FETÖ'cü eski MİT Mensubu Enver Altaylı'yı 9 kez ziyaret ettiği ortaya çıktı!

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