Video Haber Son dakika! Ankara'da DEAŞ operasyonu! Yılbaşını kana bulayacaklardı! 5 DEAŞ'lı gözaltında | Video
Son dakika! Ankara'da DEAŞ operasyonu! Yılbaşını kana bulayacaklardı! 5 DEAŞ'lı gözaltında | Video

Son dakika! Ankara'da DEAŞ operasyonu! Yılbaşını kana bulayacaklardı! 5 DEAŞ'lı gözaltında | Video

28.12.2021 | 09:19

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Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütünün yaklaşan yılbaşı nedeniyle eylem arayışlarının arttığı bilgisinin üzerine 3’ ü Türk vatandaşı, 2’si yabancı uyruklu toplam 5 kişiye operasyon düzenleyerek gözaltına aldı. Terör örgütü mensuplarının bulunduğu sosyal medya platformları ve internet kanallarındaki paylaşılan videolar da incelemeye alındı.

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DEAŞ terör örgütünün yaklaşan yılbaşı nedeniyle eylem arayışlarının arttığı bilgisinin Ankara İstihbarat Şube Müdürlüğünce alınması üzerine; DEAŞ terör örgütü mensupları ile irtibat halinde olan veya geçmişte çatışma bölgelerinde DEAŞ terör örgütü adına faaliyet gösteren şahısların tespitine yönelik çalışmalar derinleştirdi. İstihbarat ve TEM Şube Müdürlükleri görevlilerinden oluşan ekip tarafından teknik analiz çalışmalarına başlandı.

Çalışmalar esnasında örgüt içerisinde faaliyet gösteren ve çatışma bölgelerindeki terör örgütü mensuplarına maddi yardım sağladıkları bilgilerine ulaşılan kişilerle ilgili soruşturmaya başlanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordine kuruldu. Açılan soruşturma kapsamında; terör örgütü mensuplarının bulunduğu sosyal medya platformları ve internet kanallarındaki paylaşılan videolar da incelemeye alındı.

Soruşturma kapsamında yapılan teknik değerlendirme ve internet analizleri sonucunda 3'ü Türk vatandaşı, 2'si yabancı uyruklu toplam 5 kişi ile ilgili operasyon kararı alındı. Ankara TEM Şube Müdürlüğünce il genelinde gerçekleştirilen eşzamanlı operasyon neticesinde5 kişi yakalandı.

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