Son dakika: Ankara'da EGO otobüsü devrildi: Yaralılar var | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Son dakika haberleri: Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği EGO otobüsü, karşı şeride geçerek otomobillerin üzerine devrildi. Kazada, otobüste bulunan yolculardan 12'si ile otomobillerdeki 4 kişi yaralandı.