SON DAKİKA | Ataköy marinada tekne yangını
Son dakika haberi... İstanbul'un Bakırköy ilçesindeki Ataköy marinada tekne yangını çıktı. Dumanlar birçok noktadan görünüyor. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:57
SON DAKİKA | Ataköy marinada tekne yangını 23.10.2023 | 18:44
01:40
Cumhurbaşkanı Tatar’dan, Başkan Zeybek’e ziyaret 23.10.2023 | 18:19
01:10
Organları 6 kişiye umut oldu 23.10.2023 | 18:19
02:06
Dışişleri Bakanı Fidan, Tahran’da Güney Kafkasya toplantısına katıldı 23.10.2023 | 18:19
01:37
Gazze’de yaralı sayısının artmasıyla hastanelerdeki kriz büyüyor 23.10.2023 | 18:19
02:11
İsrail’in Gazze’ye yoğun hava saldırıları devam ediyor 23.10.2023 | 17:34
05:51
İstanbul Valisi Davut Gül'den Cumhuriyet Bayramı açıklaması | Video 23.10.2023 | 14:48
01:05
00:34
02:06
00:08
İsrail Gazze'de Kudüs Hastanesi çevresini bombaladı! Dehşet anları 23.10.2023 | 01:39
01:01
Bartın'da kapana yakalanan ayı 3 saatlik operasyonla kurtarıldı 22.10.2023 | 18:54
00:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim’i kabul etti 22.10.2023 | 18:24
01:12
03:01
Türkiye, Refah Sınır Kapısı'na sahra hastanesi kuruyor | Video 22.10.2023 | 09:23
04:04
00:05
İstiklal Caddesi'nde sahte dolar dağıtanlar hakim karşısında 21.10.2023 | 13:17
18:50
Kahire'de Uluslararası Gazze Barış Zirvesi 21.10.2023 | 13:06
01:38
Ömer Çelik'ten Fazıl Say'a destek: "Konserinin iptalini kınıyoruz" | Video 21.10.2023 | 11:58