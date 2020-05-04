Son dakika: AVM'le açılıyor! İşte AVM'lerde uyulacak yeni kurallar... | Video

Son dakika haberi... Corona virüsü salgını tedbirleri ile kapatılan AVM'le açılıyor! Yeniden açılacak olan AVM'lerde uyulacak kurallar açıkladı. İşte corona virüsü salgını tedbirleri kapsamında kapatılan AVM'lerde açıldıktan sonra uyulması zorunlu olacak olan o yeni kurallar...