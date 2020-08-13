Son dakika: Bakan Hulusi Akar'dan dünyaya net mesaj! "Ermenistan'a karşı Azerbaycan'ın yanındayız." | Video

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Azerbaycan ilgili çok net mesajlar verdi. Bakan Akar yaptığı açıklamasında; "Hocalı'da tüm dünyanın gözleri önünde soykırım yapan, Yukarı Karabağ'ı işgal eden Ermenistan'a karşı Azerbaycan'ın yanındayız." dedi.