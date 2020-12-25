Son dakika! Bakan Koca: İstanbul'da yüzde 50'ye varan azalma oldu! | Video
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Son dakika açıklamasına göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da ciddi bir korona virüs vaka düşüşü yaşandığını belirtti. Bakan Koca "Son hafta içinde İstanbul’da vaka sayısında önemli oranda düşüş kaydedildi. Polikliniklerde %50’ye varan azalma oldu; bu durum hastane yatışlarına %35, yoğun bakımlara %30 olarak yansıdı." dedi.