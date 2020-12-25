Son dakika! Bakan Koca: İstanbul'da yüzde 50'ye varan azalma oldu! | Video

Son dakika açıklamasına göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da ciddi bir korona virüs vaka düşüşü yaşandığını belirtti. Bakan Koca "Son hafta içinde İstanbul’da vaka sayısında önemli oranda düşüş kaydedildi. Polikliniklerde %50’ye varan azalma oldu; bu durum hastane yatışlarına %35, yoğun bakımlara %30 olarak yansıdı." dedi.