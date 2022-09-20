Video Haber SON DAKİKA! Başkan Erdoğan Amerikan PBS kanalına konuştu: "AB'ye hesap verecek değiliz" | Video
SON DAKİKA! Başkan Erdoğan Amerikan PBS kanalına konuştu:

SON DAKİKA! Başkan Erdoğan Amerikan PBS kanalına konuştu: "AB'ye hesap verecek değiliz" | Video

20.09.2022 | 11:34

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Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Amerikan PBS kanalına dış politika ve dünya gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Avrupa Birliği ile ilişkilerimize yönelik "AB, 52 yıldır bizi yanına yaklaştırmayacak, sonra 'Niçin şurayla görüştü, niçin burayla görüştü' diyecek. Görüşürüm. AB'ye bu noktada hesap verecek değiliz" ifadelerini kullandı. Rusya-Ukrayna savaşı konusunda ise, "200 rehinenin takası konusunda mutabakat sağlandı" dedi.

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