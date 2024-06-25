SON DAKİKA| Başkan Erdoğan: Terör örgütü kıpırdayamaz halde
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Polis Akademisi Mezuniyet Töreni"nde açıklamalarda bulundu. Terörle mücadelede net mesajlar veren Başkan Erdoğan, bölücü örgütün kıpırdayamaz hale geldiğini vurguladı. Son 1 yılda PKK/KCK'ya yönelik 34 bin 565 operasyon yapıldığını belirten Erdoğan, "Operasyonlarda 7'si kırmızı, 1'i yeşil, 15'i turuncu, 34'ü gri kategoride olmak üzere 1045 terörist etkisiz hale getirildi." dedi.
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