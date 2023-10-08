Son dakika: Başkan Erdoğan'dan "1967" vurgusu! "Filistin devleti ertelenemez"

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan açıklamasında, "Farklı inanç gruplarına karşı ayrımcılığa izin vermeyiz." ifadelerini kullandı. Erdoğan, Filistin ve İsrail arasında yaşanan gerilimle ilgili de konuştu. Erdoğan 1967 sınırlarına atıfta bulundu ve "Bağımsız ve coğrafi bütünlüğü haiz, başkenti Kudüs olan bir Filistin devletinin hayata geçirilmesi artık ertelenemez bir ihtiyaçtır." dedi.