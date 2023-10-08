Son dakika: Başkan Erdoğan'dan "1967" vurgusu! "Filistin devleti ertelenemez"
Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan açıklamasında, "Farklı inanç gruplarına karşı ayrımcılığa izin vermeyiz." ifadelerini kullandı. Erdoğan, Filistin ve İsrail arasında yaşanan gerilimle ilgili de konuştu. Erdoğan 1967 sınırlarına atıfta bulundu ve "Bağımsız ve coğrafi bütünlüğü haiz, başkenti Kudüs olan bir Filistin devletinin hayata geçirilmesi artık ertelenemez bir ihtiyaçtır." dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:21
New York’ta Filistin ve İsrail destekçileri karşı karşıya geldi 09.10.2023 | 00:11
06:17
Yangın tren yoluna sıçradı, uluslararası lojistik tren seferi durdu 09.10.2023 | 00:10
02:31
Filistin'de can kaybı 413’e yükseldi 09.10.2023 | 00:10
05:24
Türk sineması Azerbaycan’da buluştu | Video 09.10.2023 | 00:10
01:10
Yeşil sahada sürpriz evilik teklifi 08.10.2023 | 19:11
02:48
Bahçe duvarını aşıp içeri girdi, villanın terasında saatlerce uyudu | Video 08.10.2023 | 18:02
19:04
04:55
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan itidal çağrısı | Video 08.10.2023 | 16:13
03:15
CHP İstanbul İl Kongresi'nde arbede | Video 08.10.2023 | 15:34
00:54
İmamoğlu konuşurken "Kılıçdaroğlu" sloganları atıldı | Video 08.10.2023 | 14:49
01:39
CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu kongrede yuhalandı | Video 08.10.2023 | 14:30
09:52
Ömer Çelik açıkladı: AK Parti yeni MYK belli oldu | Video 07.10.2023 | 21:39
04:39
İsrail'den Gazze'ye ağır bombardıman: Bölgeden dumanlar yükseldi | Video 07.10.2023 | 18:43
02:10
11:44
AK Parti Kongresi tamamlandı! Başkan Erdoğan'dan teşekkür konuşması | Video 07.10.2023 | 16:08
05:12
39:42
02:35
14:18
Başkan Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan'ın vefatının 12. yılı | Video 07.10.2023 | 10:14