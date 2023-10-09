Son Dakika: Başkan Erdoğan’dan emeklilere müjde

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Beştepe'de toplandı. Ekonomi, terörle mücadele ve bölgesel gelişmeler başta olmak üzere birçok konu Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda ele alıdı. Kritik Kabine Toplantısı sona erdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını kamuoyuyla paylaşıyor. İşte son dakika KABİNE TOPLANTISI haberinin detayları...