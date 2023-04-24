Son Dakika: Başkan Erdoğan’dan Manisa’da önemli açıklamalar | Video
Son dakika haberi: Türkiye'nin yerli otomobili Togg ön sipariş süreci sonrası yollara çıkmaya başladı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Togg için Başkan Erdoğan kamu bankalarının (Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank) sunacağı yeni kredi sistemini duyurdu. Erdoğan, araç bedelinin yarısının karşılanacağının vurgusunu yaparak, vade ve faiz oranlarını açıkladı. İşte Togg kredisi faiz oranı ve detayları...
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