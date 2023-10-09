Video Haber SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

09.10.2023 | 21:30

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Beştepe'de toplandı. Ekonomi, terörle mücadele ve bölgesel gelişmeler başta olmak üzere birçok konu Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda ele alıdı. Kritik Kabine Toplantısı sona erdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası İsrail-Filistin gerilimine ilişkin Türkiye'nin esir takası dahil her türlü arabuluculuğa hazır olduğunu söyledi. Başkan Erdoğan, "1967 sınırları içinde başkenti Kudüs olan bağımsız, egemen Filistin devleti kurulmadan bölgeye barış gelmeyeceğine inanıyoruz" dedi. İşte son dakika Kabine Toplantısı haberinin ayrıntıları...

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