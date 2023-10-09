SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Beştepe'de toplandı. Ekonomi, terörle mücadele ve bölgesel gelişmeler başta olmak üzere birçok konu Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda ele alıdı. Kritik Kabine Toplantısı sona erdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası İsrail-Filistin gerilimine ilişkin Türkiye'nin esir takası dahil her türlü arabuluculuğa hazır olduğunu söyledi. Başkan Erdoğan, "1967 sınırları içinde başkenti Kudüs olan bağımsız, egemen Filistin devleti kurulmadan bölgeye barış gelmeyeceğine inanıyoruz" dedi. İşte son dakika Kabine Toplantısı haberinin ayrıntıları...
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
46:31
Bahçeli: "Ateşkes derhal tesis edilmeli" | Video 10.10.2023 | 12:31
03:13
34:38
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar 09.10.2023 | 21:30
02:03
Son Dakika: Başkan Erdoğan’dan emeklilere müjde 09.10.2023 | 21:12
01:15
Gümüşhane’de mevsimin ilk karı Kadırga Yaylası’na düştü 09.10.2023 | 20:21
04:21
TEM Otoyolu’nda lüks otomobil alev alev yandı 09.10.2023 | 17:36
00:15
Tanju Özcan'ın parti binasındaki fotoğrafı çöpe atıldı | Video 09.10.2023 | 16:35
21:36
Başkan Erdoğan: "Cadı avını dün gibi hatırlıyoruz" | Video 09.10.2023 | 15:19
00:58
MSB o anları paylaştı! "Durmadan, yorulmadan!" | Video 09.10.2023 | 11:17
01:37
01:21
New York’ta Filistin ve İsrail destekçileri karşı karşıya geldi 09.10.2023 | 00:11
06:17
Yangın tren yoluna sıçradı, uluslararası lojistik tren seferi durdu 09.10.2023 | 00:10
02:31
Filistin'de can kaybı 413’e yükseldi 09.10.2023 | 00:10
05:24
Türk sineması Azerbaycan’da buluştu | Video 09.10.2023 | 00:10
01:10
Yeşil sahada sürpriz evilik teklifi 08.10.2023 | 19:11
02:48
Bahçe duvarını aşıp içeri girdi, villanın terasında saatlerce uyudu | Video 08.10.2023 | 18:02
19:04
04:55
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan itidal çağrısı | Video 08.10.2023 | 16:13
03:15
CHP İstanbul İl Kongresi'nde arbede | Video 08.10.2023 | 15:34
00:54
İmamoğlu konuşurken "Kılıçdaroğlu" sloganları atıldı | Video 08.10.2023 | 14:49