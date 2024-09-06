Video Haber SON DAKİKA | Erzurum hava sahası uçuşlara kapatıldı! Almanya'ya giden Hindistan uçağı acil iniş yaptı
SON DAKİKA | Erzurum hava sahası uçuşlara kapatıldı! Almanya'ya giden Hindistan uçağı acil iniş yaptı

SON DAKİKA | Erzurum hava sahası uçuşlara kapatıldı! Almanya'ya giden Hindistan uçağı acil iniş yaptı

06.09.2024 | 17:49

Son dakika haberleri... Mumbai - Münih seferi yapan Hindistan'dan kalkan yolcu uçağı Erzurum'a acil iniş yaptı. Yolcuları boşaltılan uçakta bomba imha uzmanları arama yapıyor.

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