SON DAKİKA | Erzurum hava sahası uçuşlara kapatıldı! Almanya'ya giden Hindistan uçağı acil iniş yaptı
Son dakika haberleri... Mumbai - Münih seferi yapan Hindistan'dan kalkan yolcu uçağı Erzurum'a acil iniş yaptı. Yolcuları boşaltılan uçakta bomba imha uzmanları arama yapıyor.
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