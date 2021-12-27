Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den A Haber-A Para ortak yayınında önemli açıklamalar | Video

Son dakika haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ekonomi gündemine dair merak edilen tüm sorulara A Haber-A Para ortak yayınında cevap verdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Ekonomi Modeli'ni açıkladıktan sonra vatandaşların dövizlerini bozdurmaya başladığını belirten Bakan Nebati, "20 Aralık tarihi bir gündür. Türkiye'nin en önemli günlerinden birisi olarak anılacaktır." dedi. "Artık yeni bir araç geliyor" diyerek proje kredileri hakkında konuşan Bakan Nebati, "Bir banka vermiş olduğu bireysel krediyi eğer verdikten sonra takip etme gibi bir dürtüsü varsa bundan sonra bizim belirlediğimiz alanlarda gerçekleştirilecek projelerin takip edilmesini sağlayacak imkanı vereceğiz." ifadelerini kullandı. Türkiye'nin cari fazlaya doğru gittiğini belirten Bakan Nebati, "Dövizdeki kırılmayı gerçekleştirdik. Bundan sonraki mücadele alanımız enflasyon." dedi. Nebati, yıl sonu büyüme tahmininin çift haneli olduğunu belirterek, TL mevduatların 38 milyar arttığını ifade etti.