Son dakika: Hollanda Başbakanı Mark Rutte Ankara'da: Başkan Erdoğan: Tek çıkış yolu diplomasi | Video

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile bir araya geldi. Başkan Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. Baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından Erdoğan ve Rutte, ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Rusya-Ukrayna savaşında tek çıkış yolunun diplomasi olduğuna vurgu yapan Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile temaslarını sürdürdüğünü ifade etti. Başkan Erdoğan, Avrupa Birliği'ne de çağrıda bulunarak, "AB'nin üyelik müzakeresi fasıllarını açmasını, Gümrük Birliği müzakerelerine süratle başlamasını bekliyoruz." dedi. Hollanda Başbakanı Mark Rutte ise Türkiye'nin Rusya-Ukrayna geriliminde kilit bir rol oynadığını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanı ve Kabine üyelerine bir kez daha teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...