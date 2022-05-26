Son Dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! Suç örgütlerine 'Müsilaj' operasyonu: 315 gözaltı | Video

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı, "13 suç örgütü ve bunlara silah temin eden 17 suç grubuna yönelik sahil şeridindeki 16 ilde eş zamanlı 'Müsilaj Operasyonu' başlatıldı." açıklamasında bulundu. Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.