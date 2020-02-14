Video Haber Son dakika! İstanbul Bahçelievler'de çöken bina hakkında Bahçelievler Belediye Başkanı'ndan canlı yayında açıklama | Video

Son dakika! İstanbul Bahçelievler'de çöken bina hakkında Bahçelievler Belediye Başkanı'ndan canlı yayında açıklama | Video

Son dakika! İstanbul Bahçelievler'de çöken bina hakkında Bahçelievler Belediye Başkanı'ndan canlı yayında açıklama | Video
14.02.2020 | 15:19

Son dakika haberi... İstanbul Bahçelievler'de 7 katlı bina çöktü! İstanbul Bahçelievler'de çöken 7 katlı bina hakkında; Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu!

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