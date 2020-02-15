Son dakika! İstanbul Bahçelievler'deki 7 katlı binanın çökme anı görüntüleri ortaya çıktı! | Video
Son dakika haberi... İstanbul Bahçelievler'de dün çöken 7 katlı binanın çökme anı güvenlik kamerasına saniye saniye böyle yansıdı...
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