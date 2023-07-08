SON DAKİKA | İstanbul'da Başkan Erdoğan-Zelenskiy görüşmesi! Kritik zirve sonrası liderlerden ortak açıklama | Video

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i kabul etti. Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşen görüşme yaklaşık olarak 2 buçuk saat sürdü. Tüm dünya tarafından yakından takip edilen Erdoğan-Zelenskiy görüşmesinin ana gündem maddelerini Rusya-Ukrayna savaşı ve Tahıl Koridoru Anlaşması oluşturdu. Öte yandan, Kremlin'den yapılan açıklamada da Erdoğan-Zelenskiy görüşmesinin sonuçlarının yakından takip edildiği kaydedildi. Başkan Erdoğan ve Zelenskiy ortak basın toplantısı düzenledi. İşte Başkan Erdoğan ile Zelenskiy arasındaki kritik görüşmeye ilişkin detaylar...