Son dakika: İstanbul'da corona virüsü dedektiflerinden canlı yayında flaş açıklamalar | Video

Son dakika haberi... İstanbul'da corona virüsü salgını tedbirleri kapsamında filyasyon çalışması yapan ekipler canlı yayında çalışmaları ile ilgili bilgi verdiler. Corona virüsü dedektifleri yapıkları filyasyon çalışması ile salgının yayılmasını önlemek için virüsle enfekte olan hastalarının temasta olduğu kişileri nasıl tespit ettiklerini de açıkladı.