Video Haber Son dakika: Millete hizmet yolunda 21 yıl! Başkan Erdoğan: Bu kutlu mücadeleyi 2023 seçimini kazanarak taçlandıracağız | Video
Son dakika: Millete hizmet yolunda 21 yıl! Başkan Erdoğan: Bu kutlu mücadeleyi 2023 seçimini kazanarak taçlandıracağız | Video

Son dakika: Millete hizmet yolunda 21 yıl! Başkan Erdoğan: Bu kutlu mücadeleyi 2023 seçimini kazanarak taçlandıracağız | Video

15.08.2022 | 20:08

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Son dakika: Millete hizmet yolunda 21 yıl! Başkan Erdoğan: Bu kutlu mücadeleyi 2023 seçimini kazanarak taçlandıracağız | Video 07:14
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Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’daki ATO Congresium’da düzenlenen AK Parti 21. Kuruluş Yıl Dönümü Programı’nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

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