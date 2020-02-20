Son dakika! Osman Kavala, CIA Ajanı Barkey 93 saat konuşarak ne plandı? | Video
Son dakika haberi: Gezi Parkı olayları davasında hakkında beraat kararı verilen Osman Kavala 15 Temmuz FETÖ'cü hain darbe girişimi davasında yeniden tutuklandı. Osman Kavala'nın CIA Ajanı Henri Jak Barkey ile 93 saat görüşme yaptığı ortaya çıktı. 15 Temmuz FETÖ'cü hain darbe girişimi ile ilişkisi ile ilgili olarak hakkında yakalama kararı bulunan CIA Ajanı Henri Jak Barkey'in Osman Kavala ile 93 saat ne konuştuğu ve planladığının ortaya çıkması pek çok karanlık noktayı aydınlatacak.
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