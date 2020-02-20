Son dakika! TSK'nın İdlib'in doğusundaki rejim hedeflerini vurma anı kamerada | Video
Son dakika haberi... (TSK) Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çok namlulu roketatarlarla (ÇNRA) İdlib'in doğusundaki Serakib hattındaki rejim hedeflerini vurma anı görüntüleri ortaya çıktı!Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), İdlib'in doğusundaki Serakib hattında Esad rejimi hedeflerini çok namlulu roketatarlar (ÇNRA) ile vurdu. Yerel kaynaklar, TSK'nın Serakib'de rejim hedeflerine düzenlediği topçu atışlarında rejime ait 5 adet topun imha edildiğini açıkladı.
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