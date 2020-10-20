Son dakika! Ümit Özdağ İYİ Parti'den ihraç edilecek mi? Başkanlık divanı toplandı | Video

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, canlı yayında partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu itiraf etti. FETÖ krizinin yaşandığı İYİ Parti'de bugün başkanlık divanı toplandı. Peki toplantının gündeminde neler var? A Haber muhabiri Ece Altuğ, son gelişmeleri aktardı.